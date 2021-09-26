Немецкий политолог объяснил, как Меркель удалось продержаться у власти 16 лет

Невозмутимый стиль ведения политики и позиционирование себя как прагматичной "заботливой мамочки" помогли канцлеру ФРГ Ангеле Меркель оставаться у власти более 15 лет. Таким мнением поделился профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма в Германии Рюдигер Шмитт-Бек.

По его словам, несмотря на то, что срок правления Меркель был омрачён несколькими серьёзными кризисами, канцлер настолько успешно провела через них страну, что позавидовать Германии могли другие страны Евросоюза. Всё это создало ей практически безупречную репутацию, считает Шмитт-Бек.

Политолог также обратил внимание на "женственный" аспект ведения политики Меркель. По словам эксперта, он очень понравился общественности, что также сыграло на руку канцлеру. В результате на федеральных выборах 2017 года политик смогла позволить себе избираться с простым лозунгом: "Вы меня знаете".

"Его можно трактовать так: "Не волнуйтесь, уважаемые избиратели, переживающие по поводу стабильности и безопасности, мамочка позаботится об этом", — отметил политолог в беседе с РИА "Новости".