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Песков — об онлайн-голосовании: Никогда не хотел бы больше ходить на участки

Представитель Кремля выразил надежду на то, что данная система в итоге станет всероссийской.

26 сентября, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпочитает голосовать электронно и не хотел бы возвращаться к старой системе голосования.

"Электронное голосование, с моей точки зрения, прекрасная практика. Прекрасная. Я уже два голосования голосую электронно. И, честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда. Даже когда не будет пандемии", — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьёва в интервью в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

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Он также выразил желание, чтобы программа дистанционного электронного голосования охватила большее число регионов и в итоге распространилась на всю страну.

"Я, например, лично как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов, чтобы потом уже стать всероссийской", — сказал официальный представитель Кремля.

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Памфилова анонсировала создание единой системы онлайн-голосования к следующим выборам

Отметим, что сам президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Также он заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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