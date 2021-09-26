Кремль рассказал о камне преткновения для встречи Путина и Зеленского

Нежелание официального Киева выполнять Минские договорённости является препятствием в организации возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ну да, президент РФ, что называется, был готов вчера... И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя Кремля, "тупик этот связан исключительно с позицией Украины", которая не хочет выполнять Минские договорённости и заменить их чем-то ещё. Он также указал на отказ Киева от выполнения соглашений, которые были достигнуты три года назад в Париже.