Песков заявил о попытках недругов нарисовать абсурдный образ Путина

Нередко недруги российского президента пытаются создать ему абсурдный образ, не соответствующий действительности. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в рамках программы "Москва. Путин. Кремль" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в неё поверили", — сказал Песков.