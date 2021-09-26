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Песков заявил о попытках недругов нарисовать абсурдный образ Путина

Причём такие люди действуют по известным канонам о чудовищной лжи, отметил представитель Кремля.

26 сентября, 11:53
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Нередко недруги российского президента пытаются создать ему абсурдный образ, не соответствующий действительности. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в рамках программы "Москва. Путин. Кремль" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в неё поверили", — сказал Песков.

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Накануне в Сети появились кадры с недавнего отпуска Владимира Путина и Сергея Шойгу, который они провели в сибирской тайге. Президент и министр обороны прогулялись по горам, покатались по реке на лодках, а также порыбачили. Лайф выяснил, что стало с их уловом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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