Песков заявил о попытках недругов нарисовать абсурдный образ Путина
Причём такие люди действуют по известным канонам о чудовищной лжи, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Нередко недруги российского президента пытаются создать ему абсурдный образ, не соответствующий действительности. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в рамках программы "Москва. Путин. Кремль" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в неё поверили", — сказал Песков.
"В первую очередь служение людям" : Какие наставления дал Владимир Путин избранным губернаторам и депутатам
Накануне в Сети появились кадры с недавнего отпуска Владимира Путина и Сергея Шойгу, который они провели в сибирской тайге. Президент и министр обороны прогулялись по горам, покатались по реке на лодках, а также порыбачили. Лайф выяснил, что стало с их уловом.
Комментариев: 0