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Регион
Опубликовано 26 сентября 2021, 12:07

Путин перед выборами запросил полную информацию по онлайн-голосованию

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Москва, Севастополь, Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области участвовали в дистанционном электронном голосовании.

Президент России Владимир Путин перед выборами запросил всю информацию о системе дистанционного электронного голосования, чтобы убедиться в гарантированной честности избирательного процесса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Безусловно, безусловно. По крайней мере, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость и т.д. Конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, консультировался ли президент РФ со специалистами, прежде чем согласиться использовать онлайн-голосование.

Ранее Путин заявил, что развитие новых форм голосования остановить невозможно. Президент отметил, что система ДЭГ делает выборы более удобными для граждан, является максимально прозрачной и честной.

Песков — об онлайн-голосовании: Никогда не хотел бы больше ходить на участки
Песков — об онлайн-голосовании: Никогда не хотел бы больше ходить на участки
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Ирина Мусина
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