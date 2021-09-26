Путин перед выборами запросил полную информацию по онлайн-голосованию

Президент России Владимир Путин перед выборами запросил всю информацию о системе дистанционного электронного голосования, чтобы убедиться в гарантированной честности избирательного процесса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Безусловно, безусловно. По крайней мере, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость и т.д. Конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, консультировался ли президент РФ со специалистами, прежде чем согласиться использовать онлайн-голосование.