Кремль надеется на преемственность дипломатии ФРГ после ухода Меркель

Кремль надеется, что новое Правительство Германии после ухода канцлера Ангелы Меркель продолжит её политику в отношении Минских договорённостей по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Давайте дождёмся всё-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", — сказал он, отметив предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.