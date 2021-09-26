Кремль надеется на преемственность дипломатии ФРГ после ухода Меркель
Песков призвал дождаться результатов выборов в Бундестаг и уже после этого обсуждать различные вопросы по взаимодействию стран.
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Кремль надеется, что новое Правительство Германии после ухода канцлера Ангелы Меркель продолжит её политику в отношении Минских договорённостей по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Давайте дождёмся всё-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", — сказал он, отметив предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.
Напомним, спустя 16 лет в должности канцлера Германии Ангела Меркель скоро выйдет на пенсию. Уже сегодня без её кандидатуры проходят выборы в Бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство во главе с новым канцлером.
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