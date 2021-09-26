Песков назвал возможные санкции США бездумной секирой и пообещал мудрый ответ Путина

Новые американские санкции в отношении России могут нанести сокрушительный вред "духу и атмосфере Женевы", в которой летом этого года состоялась долгожданная встреча президентов США и РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав возможные рестрикции глупостью.

"Конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесён вред, причём сокрушительный, наверное, вред духу и атмосфере Женевы", — сказал он в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля добавил, что если новые санкции против России всё же будут введены, Владимир Путин примет ответные меры, опираясь на свою мудрость.

"Нам придётся отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость", — подчеркнул Песков.