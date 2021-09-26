Путин в понедельник проведёт встречу с членами Совбеза РФ
На совещании будут обсуждаться вопросы национальной безопасности и социально-экономического развития страны.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 сентября, встретится с членами Совета безопасности страны. Отмечается, что российский лидер собирается обсудить вопросы стратегического планирования.
"Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны", — сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен вновь встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Эта встреча глав государств станет шестой за текущий год. Прошлая прошла в Москве 9 сентября.
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