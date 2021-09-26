В Кремле рассказали о непроходящей моде на русофобию в США

Среди американских политиков остаётся мода на то, чтобы накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии, хотя это вредит "духу и атмосфере Женевы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьёва в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии. То есть чем хуже говоришь о России, тем большим тебя сочтут патриотом", — сказал он о рассматриваемой в Палате представителей Конгресса США инициативе о санкциях против 35 российских официальных лиц и бизнесменов.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что "такой глупости совершено не будет", иначе это подобно секире нанесёт сокрушительный вред "духу и атмосфере" российско-американского саммита в Женеве.