Учёные рассказали о предотвращающем рак продукте "стройности"

Учёные из Техасского медицинского научного центра выяснили, что листья шпината способны предотвращать рак толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes.

Опыты были проведены над крысами с генетической предрасположенностью к полипам в толстой кишке, в ходе исследования медики давали животным есть шпинат. Спустя некоторое время учёные обнаружили, что в их желудочно-кишечном тракте появилась противоопухолевая активность.

Учёные порекомендовали употреблять шпинат в пищу в качестве профилактики, чтобы предотвратить риск образования полипов. Исследователи также предупредили, что людям с повышенным уровнем мочевой кислоты не рекомендуется есть этот продукт "стройности" чаще одного-двух раз в неделю.