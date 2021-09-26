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Учёные рассказали о предотвращающем рак продукте "стройности"

Исследователи порекомендовали начать употреблять его в пищу как можно раньше.

26 сентября, 12:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Техасского медицинского научного центра выяснили, что листья шпината способны предотвращать рак толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes.

Опыты были проведены над крысами с генетической предрасположенностью к полипам в толстой кишке, в ходе исследования медики давали животным есть шпинат. Спустя некоторое время учёные обнаружили, что в их желудочно-кишечном тракте появилась противоопухолевая активность.

Учёные порекомендовали употреблять шпинат в пищу в качестве профилактики, чтобы предотвратить риск образования полипов. Исследователи также предупредили, что людям с повышенным уровнем мочевой кислоты не рекомендуется есть этот продукт "стройности" чаще одного-двух раз в неделю.

Ранее диетолог призвала отказаться от пяти продуктов, сокращающих жизнь. По словам врача, отдавать предпочтение следует еде с минимальной обработкой.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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