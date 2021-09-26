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Эксперты рассказали, как выборы в Бундестаг повлияют на отношения ФРГ и России

По мнению специалиста, страны связывает большое количество тем, в том числе общее историческое прошлое и строительство "Северного потока – 2".

26 сентября, 12:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новое германское правительство, кто бы ни победил на выборах в Бундестаг 26 сентября, продолжит политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель и будет поддерживать разумные конструктивные отношения с Россией, считают немецкие эксперты в области международных отношений и двухстороннего сотрудничества по линии Москва –Берлин.

"Нет смысла прерывать диалог. Напротив, предложение о сотрудничестве с Россией в определённых областях остаётся актуальным. Это относится к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, а также вопросы безопасности, включая контроль над вооружениями, и кибербезопасность", — сказал РИА "Новости" председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его оценке, Евросоюз должен определить общую позицию по отношению к России. Глава представительства Фонда имени Конрада Аденауэра и уполномоченный по РФ Томас Кунце полагает, что выборы дадут новый импульс развитию отношений между странами, для которых, даже несмотря на существующие разногласия, важно поддержание устойчивого сотрудничества. Он отметил, что Россию и Германию связывает большое количество тем, в том числе общее историческое прошлое и совместные усилия по завершению строительства "Северного потока – 2".

"Независимо от того, насколько активно она (Меркель) выступала за санкции против России из-за Украины, она всегда поддерживала политику, направленную на развитие отношений с Россией, в которых можно было бы преследовать общие интересы", — отметил немецкий дипломат, почётный председатель Германо-российского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц.

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Напомним, в Германии сегодня определят политическое будущее страны без Меркель. Она занимала пост канцлера в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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