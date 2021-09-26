"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ
Теперь команда Сандро Шварца отстаёт от лидирующего "Зенита" на четыре очка.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" в родных стенах обыграло казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче девятого тура РПЛ.
Счёт до перерыва открыл Даниил Фомин, а во втором тайме его почин поддержал Вячеслав Грулёв. Кроме того, матч запомнился большим количеством жёлтых карточек. Всего главный арбитр встречи Алексей Сухой показал девять предупреждений.
Теперь в активе бело-голубых 19 очков и промежуточное второе место. Они отстают от лидирующего "Зенита" на четыре балла. "Рубин" же расположился на пятом месте с 14 очками.
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