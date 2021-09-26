"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ

Московское "Динамо" в родных стенах обыграло казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче девятого тура РПЛ.

Счёт до перерыва открыл Даниил Фомин, а во втором тайме его почин поддержал Вячеслав Грулёв. Кроме того, матч запомнился большим количеством жёлтых карточек. Всего главный арбитр встречи Алексей Сухой показал девять предупреждений.