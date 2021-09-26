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"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ

Теперь команда Сандро Шварца отстаёт от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

26 сентября, 12:56
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" в родных стенах обыграло казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче девятого тура РПЛ.

Счёт до перерыва открыл Даниил Фомин, а во втором тайме его почин поддержал Вячеслав Грулёв. Кроме того, матч запомнился большим количеством жёлтых карточек. Всего главный арбитр встречи Алексей Сухой показал девять предупреждений.

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Теперь в активе бело-голубых 19 очков и промежуточное второе место. Они отстают от лидирующего "Зенита" на четыре балла. "Рубин" же расположился на пятом месте с 14 очками.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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