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Меган Маркл в платье от Valentino и украшениях за $30 тысяч призвала к равенству

Во время выступления на ней были серьги за $16 500, часы за $12 000 и браслет за $6900.

26 сентября, 13:10
<p>Фото © Gotham/WireImage</p>

Фото © Gotham/WireImage

Меган Маркл, супруга принца Гарри, выступила на мероприятии Global Citizen Live в Нью-Йорке, призвав предоставить вакцины бедным странам. При этом в момент обращения с призывом о равенстве на ней было дизайнерское платье за почти пять тысяч долларов и украшения от Cartier общей стоимостью $35 400, сообщила газета Daily Mail.

Она заявила, что вакцину от ковида свободно и где угодно могут получить лишь в США и некоторых других богатых странах. Другие лишены такой возможнности, что неправильно и должно быть исправлено, поскольку у каждого есть "фундаментальное право" на препарат от коронавируса.

В издании уточнили, что во время выступления Маркл на ней было платье от Valentino за $4500, а также серьги за $16 500, часы за $12 000 и браслет за $6900.

Принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой

Принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой

Напомним, что в марте принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри. В ходе беседы Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. После этого Елизавету II уличили в несоблюдении законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырёх десятилетий.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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