Британский боксёр Джошуа госпитализирован после поражения от украинца Усика
Напомним, ночью он уступил в поединке за несколько чемпионских поясов единогласным решением судей.
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Британский боксёр Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком. Об этом промоутер Эдди Хирн.
"Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы его покинули", — рассказал Хирн.
Лайф рассказывал, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов. У украинского тяжеловеса по-прежнему ни одного поражения в профессиональной карьере, а большинство побед — нокаутом.
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