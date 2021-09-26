Британский боксёр Джошуа госпитализирован после поражения от украинца Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком. Об этом промоутер Эдди Хирн.

"Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы его покинули", — рассказал Хирн.