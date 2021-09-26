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Британский боксёр Джошуа госпитализирован после поражения от украинца Усика

Напомним, ночью он уступил в поединке за несколько чемпионских поясов единогласным решением судей.

26 сентября, 13:07
<p>Фото © Julian Finney/Getty Images</p>

Фото © Julian Finney/Getty Images

Британский боксёр Энтони Джошуа был госпитализирован после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком. Об этом промоутер Эдди Хирн.

"Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы его покинули", — рассказал Хирн.

"Я не мог проиграть в такой день": Усик назвал одну из причин его победы в бою с Джошуа

"Я не мог проиграть в такой день": Усик назвал одну из причин его победы в бою с Джошуа

Лайф рассказывал, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов. У украинского тяжеловеса по-прежнему ни одного поражения в профессиональной карьере, а большинство побед — нокаутом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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