НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Дагестане 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Для аварийно-восстановительных работ по устранению повреждений были привлечены ремонтные бригады.

26 сентября, 13:23
<p>Фото © <a href="http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/opershtab-koordiniruet-rabotu-po-likvidatsii-posledstvij-nepogody-v-dagestane.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Дагестан</a></p>

Фото © Правительство Республики Дагестан

Из-за большого количества осадков в 12 районах Дагестана остались без света 35 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

"В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основномгорных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что для устранения повреждений были привлечены ремонтные бригады и 18 единиц специализированной техники. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, установлено усиленное наблюдение за их состоянием.

"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии

"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии

Ранее Лайф сообщал о сильных ливнях в Сочи, которые превратили улицы города в реки, в городе закрыли все пляжи. ГУ МЧС РФ по региону предупреждает, что интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов. В выходные ожидаются смерчи, мокрый снег и даже град.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1