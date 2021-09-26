В Дагестане 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Для аварийно-восстановительных работ по устранению повреждений были привлечены ремонтные бригады.
Из-за большого количества осадков в 12 районах Дагестана остались без света 35 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.
"В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основном — горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что для устранения повреждений были привлечены ремонтные бригады и 18 единиц специализированной техники. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, установлено усиленное наблюдение за их состоянием.
Ранее Лайф сообщал о сильных ливнях в Сочи, которые превратили улицы города в реки, в городе закрыли все пляжи. ГУ МЧС РФ по региону предупреждает, что интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов. В выходные ожидаются смерчи, мокрый снег и даже град.
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