Москвич дал порулить семилетнему сыну автомобилем на МКАД
Госавтоинспекция заинтересовалась видеороликом с юным водителем.
На МКАДе семилетний ребёнок был замечен за рулем машины. Видео © SHOT
На МКАД очевидцы запечатлели автомобиль Toyota Camri, за рулём которого сидел семилетний мальчик. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Ребёнок сидел на коленях отца. Семья направлялась в Балашиху, в машине помимо них была и мать ребёнка. По словам отца, никакой опасности ни для семилетнего водителя, ни для других участников движения не было — на дороге, мол, была пробка, ехали медленно.
В Госавтоинспекции Москвы заинтересовались данным видео. Там заявили, что устанавливают точные место и время совершения правонарушения, а также лицо, допустившее крайне опасное для жизни и здоровья ребёнка действие, кроме того, и других участников дорожного движения.
Ранее Лайф сообщал, что экс-участник "Дома-2" посадил восьмилетнего сына за руль и отправился покорять дороги Москвы. При этом, по его словам, мальчик сначала отнекивался, но потом всё же согласился.
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