Москвич дал порулить семилетнему сыну автомобилем на МКАД

На МКАДе семилетний ребёнок был замечен за рулем машины. Видео © SHOT

На МКАД очевидцы запечатлели автомобиль Toyota Camri, за рулём которого сидел семилетний мальчик. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Ребёнок сидел на коленях отца. Семья направлялась в Балашиху, в машине помимо них была и мать ребёнка. По словам отца, никакой опасности ни для семилетнего водителя, ни для других участников движения не было — на дороге, мол, была пробка, ехали медленно.

В Госавтоинспекции Москвы заинтересовались данным видео. Там заявили, что устанавливают точные место и время совершения правонарушения, а также лицо, допустившее крайне опасное для жизни и здоровья ребёнка действие, кроме того, и других участников дорожного движения.