В США полицейские в упор расстреляли афроамериканца на пляже на глазах у десятков людей
Глава ячейки движения Black Lives Matter в Калифорнии Тори Джонсон потребовал привлечь офицеров к ответственности.
В США полицейские в упор расстреляли вооружённого афроамериканца на общественном пляже. Видео © Соцсети
В штате Калифорния на пляже, где проходили соревнования по сёрфингу, несколько полицейских в упор расстреляли мужчину на глазах у десятков людей. Об этом сообщает издание TMZ.
Сотрудникам полиции поступил вызов о том, что по пляжу разгуливает человек с пистолетом. Приехав на место и обнаружив мужчину, они несколько раз приказали ему положить оружие, однако он не отреагировал. Тогда полицейские открыли огонь. Кадры произошедшего опубликовали в Сети. На них видно, что афроамериканец отходит от офицеров, повернувшись к ним лицом и что-то держа в руках. Затем минимум двое полицейских начинают по нему стрелять. Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу, но позже скончался.
Глава ячейки движения Black Lives Matter в Калифорнии Тори Джонсон потребовал привлечь сотрудников полиции к ответственности. В отношении офицеров сейчас проводится проверка.
Ранее служивший в Афганистане морпех застрелил младенца и ещё трёх человек в США. 33-летний мужчина имел посттравматическое стрессовое расстройство, впадал в депрессию и принимал наркотики.
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