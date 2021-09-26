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В США полицейские в упор расстреляли афроамериканца на пляже на глазах у десятков людей

Глава ячейки движения Black Lives Matter в Калифорнии Тори Джонсон потребовал привлечь офицеров к ответственности.

26 сентября, 13:45

В США полицейские в упор расстреляли вооружённого афроамериканца на общественном пляже. Видео © Соцсети

В штате Калифорния на пляже, где проходили соревнования по сёрфингу, несколько полицейских в упор расстреляли мужчину на глазах у десятков людей. Об этом сообщает издание TMZ.

Сотрудникам полиции поступил вызов о том, что по пляжу разгуливает человек с пистолетом. Приехав на место и обнаружив мужчину, они несколько раз приказали ему положить оружие, однако он не отреагировал. Тогда полицейские открыли огонь. Кадры произошедшего опубликовали в Сети. На них видно, что афроамериканец отходит от офицеров, повернувшись к ним лицом и что-то держа в руках. Затем минимум двое полицейских начинают по нему стрелять. Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу, но позже скончался.

Глава ячейки движения Black Lives Matter в Калифорнии Тори Джонсон потребовал привлечь сотрудников полиции к ответственности. В отношении офицеров сейчас проводится проверка.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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