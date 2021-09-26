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Регион
Опубликовано 26 сентября 2021, 16:59

Главный эпидемиолог Швеции счёл невозможной полную победу над ковидом

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По его оценке, человечеству следует научиться жить с этим заболеванием.

Швеция правильно отказалась от самоизоляции населения, поскольку полностью победить коронавирус невозможно. Об этом в интервью порталу Unherd заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают всё больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить её", — объяснил Тегнелл.

Он считает ключевой задачей обеспечение высокого уровня привитого населения. Эпидемиолог подчеркнул, что обществу "придётся смириться" с коронавирусом как нормой по аналогии с гриппом или другими заболеваниями. Их распространение тоже не поддаётся полному контролю со стороны властей.

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В России за минувшие сутки выявлено 22 498 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

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Николай Абрамов
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