Главный эпидемиолог Швеции счёл невозможной полную победу над ковидом
Фото © Shutterstock
По его оценке, человечеству следует научиться жить с этим заболеванием.
Швеция правильно отказалась от самоизоляции населения, поскольку полностью победить коронавирус невозможно. Об этом в интервью порталу Unherd заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают всё больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить её", — объяснил Тегнелл.
Он считает ключевой задачей обеспечение высокого уровня привитого населения. Эпидемиолог подчеркнул, что обществу "придётся смириться" с коронавирусом как нормой по аналогии с гриппом или другими заболеваниями. Их распространение тоже не поддаётся полному контролю со стороны властей.
В России за минувшие сутки выявлено 22 498 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.