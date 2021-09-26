Главный эпидемиолог Швеции счёл невозможной полную победу над ковидом

По его оценке, человечеству следует научиться жить с этим заболеванием.

Швеция правильно отказалась от самоизоляции населения, поскольку полностью победить коронавирус невозможно. Об этом в интервью порталу Unherd заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают всё больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить её", — объяснил Тегнелл.

Он считает ключевой задачей обеспечение высокого уровня привитого населения. Эпидемиолог подчеркнул, что обществу "придётся смириться" с коронавирусом как нормой по аналогии с гриппом или другими заболеваниями. Их распространение тоже не поддаётся полному контролю со стороны властей.