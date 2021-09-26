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Стоянов раскрыл правду о третьем актёре шоу "Городок"

Он напомнил, что постоянными лицами передачи были только два человека — он и Илья Олейников.

26 сентября, 14:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=1788629864556293&set=a.1788629891222957" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Стоянов</a></p>

Фото © Facebook / Юрий Стоянов

Народный артист России Юрий Стоянов опроверг слухи о третьем актёре, якобы снимавшемся в культовой юмористической телепередаче "Городок". Как подчеркнул актёр, информация о некоем Владиславе Петренко, который якобы умер во время съёмок в 1993 году, не соответствует действительности.

"У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. В "Городке" много чего интересного, в нём можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него", — объяснил артист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Стоянов уточнил, что эпизодические роли иногда доставались операторам, костюмерам, водителям и другим коллегам съёмочной группы, однако постоянными лицами передачи были только два человека — он, и Илья Олейников. Актёр добавил, что премьера "Городка" состоялась осенью 1993 года, и даже если "Петренко" и существовал, то умер он ещё до начала съёмок.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, как задыхался в костюме Банана на съёмках шоу "Маска". По словам народного артиста, конструкция его наряда оставляла желать лучшего — внутри было очень жарко и не хватало кислорода.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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