В литовском центре приёма беженцев умер ребёнок

Ребёнок 2010 года рождения умер в центре приёма иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где находятся нелегальные мигранты из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику.

"В воскресенье утром после того, как отец ребёнка сообщил, что его сыну трудно дышать, в центр была вызвана скорая медицинская помощь. Экипаж доставил мальчика в больницу, но спасти его жизнь не удалось", — сообщается на сайте Министерства социального обеспечения и труда Литвы.

По словам отца, мальчик год назад на родине получил травму головы. Страна, откуда они 6 августа, нелегально перейдя границу, прибыли в Литву, не называлась.