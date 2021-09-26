В литовском центре приёма беженцев умер ребёнок
Его отец сообщил, что сыну трудно дышать, однако прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика.
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Ребёнок 2010 года рождения умер в центре приёма иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где находятся нелегальные мигранты из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику.
"В воскресенье утром после того, как отец ребёнка сообщил, что его сыну трудно дышать, в центр была вызвана скорая медицинская помощь. Экипаж доставил мальчика в больницу, но спасти его жизнь не удалось", — сообщается на сайте Министерства социального обеспечения и труда Литвы.
По словам отца, мальчик год назад на родине получил травму головы. Страна, откуда они 6 августа, нелегально перейдя границу, прибыли в Литву, не называлась.
Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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