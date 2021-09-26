На Украине назвали Запад своим должником из-за "Северного потока – 2"

Украинский экономист Павел Кухта заявил, что Запад должен Киеву из-за "Северного потока – 2". По его словам, у Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку западные страны должны чувствовать определённую вину из-за газопровода.

"Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока – 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — заявил аналитик в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, транши от фонда не поступали уже более полутора лет, а новым препятствием к ним могут стать проблемы бюджета, которые сотрудники МВФ будут тщательно анализировать. Кухта отметил, что Киев "в целом выполнил условия", а поспособствовать поступлению средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом.