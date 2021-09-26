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На Украине назвали Запад своим должником из-за "Северного потока – 2"

Экономист заявил, что ситуация с уже достроенным российским газопроводом должна поспособствовать получению Киевом транша от МВФ.

26 сентября, 14:31
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Украинский экономист Павел Кухта заявил, что Запад должен Киеву из-за "Северного потока – 2". По его словам, у Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку западные страны должны чувствовать определённую вину из-за газопровода.

"Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока – 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — заявил аналитик в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, транши от фонда не поступали уже более полутора лет, а новым препятствием к ним могут стать проблемы бюджета, которые сотрудники МВФ будут тщательно анализировать. Кухта отметил, что Киев "в целом выполнил условия", а поспособствовать поступлению средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом.

Ранее Зеленский заявил, что Киев приготовился к консультациям по "Северному потоку – 2". Лидер Незалежной считает, что газопровод является вызовом для европейского региона.

На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"

На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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