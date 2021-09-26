В Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до конца зимы
По его мнению, осложняет ситуацию геополитическая напряжённость и зависимость некоторых стран от российского газа.
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Энергетический кризис в Европе вызван рядом причин, в том числе ростом цен на газ, пандемией коронавируса и проблемами, связанными с переходом на "зелёную" энергетику. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил в эфире радио RTL, что он может продлиться до конца зимы.
Он отметил, что в Европе есть большое количество возобновляемых источников электроэнергии, но, к примеру, за последние шесть недель ветра почти не было, в связи с чем электричества было произведено гораздо меньше, чем планировалось. По его мнению, ситуацию ухудшили закрытие нефтяных и газовых скважин, геополитическая напряжённость и "чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа".
"Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть", — заявил Бретон.
Ранее в Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". Эксперт по энергетике Карел Гирман, сотрудничавший с правительством Украины, утверждает, что причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. При этом не все на Западе разделяют это мнение. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь.
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