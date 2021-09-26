В Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до конца зимы

Энергетический кризис в Европе вызван рядом причин, в том числе ростом цен на газ, пандемией коронавируса и проблемами, связанными с переходом на "зелёную" энергетику. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил в эфире радио RTL, что он может продлиться до конца зимы.

Он отметил, что в Европе есть большое количество возобновляемых источников электроэнергии, но, к примеру, за последние шесть недель ветра почти не было, в связи с чем электричества было произведено гораздо меньше, чем планировалось. По его мнению, ситуацию ухудшили закрытие нефтяных и газовых скважин, геополитическая напряжённость и "чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа".

"Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть", — заявил Бретон.