Захарова заявила о колониальном взгляде Евросоюза на мир
Она отметила, что Запад наделяет себя правами заниматься судьбами человечества, даже когда об этом не просят.
Фото © Официальный сайт МИД России
Отношение Евросоюза к другим государствам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавние слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ не работать в Африке в сфере безопасности, потому что это место якобы уже занято.
"Вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
Захарова с сожалением отметила, что "коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит".
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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