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Захарова заявила о колониальном взгляде Евросоюза на мир

Она отметила, что Запад наделяет себя правами заниматься судьбами человечества, даже когда об этом не просят.

26 сентября, 14:40
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Отношение Евросоюза к другим государствам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавние слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ не работать в Африке в сфере безопасности, потому что это место якобы уже занято.

"Вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Захарова с сожалением отметила, что "коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит".

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Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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