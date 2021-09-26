Захарова заявила о колониальном взгляде Евросоюза на мир

Отношение Евросоюза к другим государствам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавние слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ не работать в Африке в сфере безопасности, потому что это место якобы уже занято .

"Вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".