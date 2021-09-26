Инфекционист назвал новые свойства ковида, делающие его более смертоносным

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус видоизменился и научился маскироваться под сезонные вирусные заболевания. Люди не считают это чем-то серьёзным и поздно обращаются к врачу, именно по этой причине растёт число "тяжёлых" пациентов и смертей.

"Если раньше мы понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус, мы пытаемся защититься и начинаем лечение сразу. А сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле. В это время вирус маскируется от наших антител, от нашего иммунного ответа", — пояснил эксперт в эфире НТВ.

Коварный коронавирус может обманывать организм около семи дней, по этой причине пациенты обращаются за помощью только тогда, когда становится совсем плохо, например появляется одышка и нужна госпитализация. На этой стадии используются уже серьёзные препараты, но они не всем помогают. Противовирусная терапия становится просто неэффективной, если не начать лечение в первые три-пять дней, рассказал врач-инфекционист.

"И далее уже идут осложнения, поэтому мы сейчас видим рост летальности", — предупредил Тимаков, отмечая, что при появлении насморка и расстройстве желудка нужно срочно сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата незамедлительно обращаться за помощью к специалисту.