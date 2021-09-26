Инфекционист назвал новые свойства ковида, делающие его более смертоносным
Ушлый вирус стал маскироваться под сезонные заболевания, и это понесло за собой последствия.
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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус видоизменился и научился маскироваться под сезонные вирусные заболевания. Люди не считают это чем-то серьёзным и поздно обращаются к врачу, именно по этой причине растёт число "тяжёлых" пациентов и смертей.
"Если раньше мы понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус, мы пытаемся защититься и начинаем лечение сразу. А сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле. В это время вирус маскируется от наших антител, от нашего иммунного ответа", — пояснил эксперт в эфире НТВ.
Коварный коронавирус может обманывать организм около семи дней, по этой причине пациенты обращаются за помощью только тогда, когда становится совсем плохо, например появляется одышка и нужна госпитализация. На этой стадии используются уже серьёзные препараты, но они не всем помогают. Противовирусная терапия становится просто неэффективной, если не начать лечение в первые три-пять дней, рассказал врач-инфекционист.
"И далее уже идут осложнения, поэтому мы сейчас видим рост летальности", — предупредил Тимаков, отмечая, что при появлении насморка и расстройстве желудка нужно срочно сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата незамедлительно обращаться за помощью к специалисту.
Ранее Лайф писал о том, когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам из-за наступления четвёртой волны. По сведениям источников, власти столицы уже задумываются о том, не стоит ли вернуть более жёсткие ограничения, которые применяли в прошлую волну пандемии, — QR-коды.
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