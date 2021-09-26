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Инфекционист назвал новые свойства ковида, делающие его более смертоносным

Ушлый вирус стал маскироваться под сезонные заболевания, и это понесло за собой последствия.

26 сентября, 14:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус видоизменился и научился маскироваться под сезонные вирусные заболевания. Люди не считают это чем-то серьёзным и поздно обращаются к врачу, именно по этой причине растёт число "тяжёлых" пациентов и смертей.

"Если раньше мы понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус, мы пытаемся защититься и начинаем лечение сразу. А сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле. В это время вирус маскируется от наших антител, от нашего иммунного ответа", — пояснил эксперт в эфире НТВ.

Коварный коронавирус может обманывать организм около семи дней, по этой причине пациенты обращаются за помощью только тогда, когда становится совсем плохо, например появляется одышка и нужна госпитализация. На этой стадии используются уже серьёзные препараты, но они не всем помогают. Противовирусная терапия становится просто неэффективной, если не начать лечение в первые три-пять дней, рассказал врач-инфекционист.

ВОЗ рекомендовала лечение антителами для больных коронавирусом из групп риска

ВОЗ рекомендовала лечение антителами для больных коронавирусом из групп риска

"И далее уже идут осложнения, поэтому мы сейчас видим рост летальности", — предупредил Тимаков, отмечая, что при появлении насморка и расстройстве желудка нужно срочно сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата незамедлительно обращаться за помощью к специалисту.

Ранее Лайф писал о том, когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам из-за наступления четвёртой волны. По сведениям источников, власти столицы уже задумываются о том, не стоит ли вернуть более жёсткие ограничения, которые применяли в прошлую волну пандемии, — QR-коды.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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