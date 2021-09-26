Захарова заявила, что создание AUKUS сделало не столь заманчивыми правила Запада

Партнёрский союз Австралии, Великобритании и США (AUKUS) наглядно продемонстрировал Западу, как выглядит мировой порядок, основанный на новых сочинённых правилах. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "России-1".

"Коллективный Запад постоянно вбрасывает в повестку новые правила, выдавая их за право. Все повторяют, что новый миропорядок будет основан на вот этих новых правилах. И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности", — сказала она.

По мнению Захаровой, именно поэтому эти новые правила, которые ещё вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми. Дипломат подчеркнула, что ранее мировой порядок базировался на уставе ООН. По её словам, правовая основа "обсуждалась и принималась коллективно, с учётом мнения различных стран, которые очень часто друг с другом не совпадали". Западные страны искали компромисс и учитывали интересы друг друга, а теперь "правила штампуются абсолютно хаотично".

"Вроде бы правила есть, но вроде бы даже сами акторы, сами страны не могут понять, что же из них является основным, доминирующим, а что — вторичным", — подытожила дипломат.