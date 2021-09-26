Ударивший судью хоккеист СКА Тимкин дисквалифицирован на три матча

Хоккеист СКА Евгений Тимкин получил три матча дисквалификации из-за того, что ударил судью по лицу во время встречи против минского "Динамо". Об этом говорится на официальном сайте КХЛ.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Тимкина по п. 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ ("Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи"), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу", — отмечается в сообщении.