НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ударивший судью хоккеист СКА Тимкин дисквалифицирован на три матча

Таким образом он не сможет выйти на игры против "Витязя", "Трактора" и "Нефтехимика".

26 сентября, 15:00
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Хоккеист СКА Евгений Тимкин получил три матча дисквалификации из-за того, что ударил судью по лицу во время встречи против минского "Динамо". Об этом говорится на официальном сайте КХЛ.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Тимкина по п. 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ ("Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи"), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу", — отмечается в сообщении.

Седьмая победа подряд: "Металлург" с убедительным счётом выиграл у ЦСКА в КХЛ

Седьмая победа подряд: "Металлург" с убедительным счётом выиграл у ЦСКА в КХЛ

Напомним, Тимкин во втором периоде игры против минского "Динамо" ударил арбитра по лицу, в результате чего получил матч-штраф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Рекордная серия прервана: Хоккеисты московского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне

вчера в 16:49

Названа стоимость строительства новой ледовой арены в Санкт-Петербурге

22 сентября, 12:13

"А мне он не пасует": Самый дорогой игрок мира Мбаппе остался недоволен действиями Неймара

сегодня в 16:10

"Йокерит" выиграл девятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

вчера в 16:00

В Калуге 76-летний пенсионер ушёл из больницы и пропал

сегодня в 16:12

Новости партнеров

Layer 1