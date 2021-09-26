"Ахмат" обыграл "Ростов" благодаря феноменальному голу с 40 метров
Благодаря этой победе команда Андрея Талалаева забралась в первую десятку турнирной таблицы.
Фото © ФК "Ростов"
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Ростов" в первом для дончан матче после отставки Юрия Сёмина.
Счёт феноменальным ударом с 40 метров открыл Виталий Лысцов. Почин партнёра поддержал Игорь Коновалов, забивший во втором тайме. В самом конце матча отыграть один мяч сумел Дмитрий Полоз.
Ух какая пушка Лысцова 💣— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021
Лайк за решительность! pic.twitter.com/TOUF1ondtf
Благодаря этому результату "Ахмат" сумел забраться в первую десятку, имея 12 очков в активе. "Ростов" же продолжает находиться в зоне вылета — 15-е место и всего лишь четыре очка после девяти туров.
Комментариев: 0