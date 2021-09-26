"Ахмат" обыграл "Ростов" благодаря феноменальному голу с 40 метров

Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Ростов" в первом для дончан матче после отставки Юрия Сёмина.

Счёт феноменальным ударом с 40 метров открыл Виталий Лысцов. Почин партнёра поддержал Игорь Коновалов, забивший во втором тайме. В самом конце матча отыграть один мяч сумел Дмитрий Полоз.

Благодаря этому результату "Ахмат" сумел забраться в первую десятку, имея 12 очков в активе. "Ростов" же продолжает находиться в зоне вылета — 15-е место и всего лишь четыре очка после девяти туров.