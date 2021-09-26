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"Ахмат" обыграл "Ростов" благодаря феноменальному голу с 40 метров

Благодаря этой победе команда Андрея Талалаева забралась в первую десятку турнирной таблицы.

26 сентября, 15:34
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Ростов" в первом для дончан матче после отставки Юрия Сёмина.

Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Счёт феноменальным ударом с 40 метров открыл Виталий Лысцов. Почин партнёра поддержал Игорь Коновалов, забивший во втором тайме. В самом конце матча отыграть один мяч сумел Дмитрий Полоз.

Благодаря этому результату "Ахмат" сумел забраться в первую десятку, имея 12 очков в активе. "Ростов" же продолжает находиться в зоне вылета — 15-е место и всего лишь четыре очка после девяти туров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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