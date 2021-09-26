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"А мне он не пасует": Самый дорогой игрок мира Мбаппе остался недоволен действиями Неймара

По данным СМИ, небольшой конфликт между одноклубниками случился после появления в Париже Лионеля Месси.

26 сентября, 16:10
<p>Фото © ANP Sport via Getty Images</p>

Фото © ANP Sport via Getty Images

Игрок ПСЖ Килиан Мбаппе во время матча с "Монпелье" выразил недовольство действиями своего одноклубника — бразильца Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Мбаппе был заменён за несколько минут до конца матча и пожаловался на Неймара после того, как тот сделал голевой пас на немца Дракслера.

"А мне он не пасует", — сказал Мбаппе.

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По данным издания, между футболистами продолжается небольшой конфликт, который начался после прихода в клуб Лионеля Месси.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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