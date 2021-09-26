"А мне он не пасует": Самый дорогой игрок мира Мбаппе остался недоволен действиями Неймара

По данным СМИ, небольшой конфликт между одноклубниками случился после появления в Париже Лионеля Месси.

Игрок ПСЖ Килиан Мбаппе во время матча с "Монпелье" выразил недовольство действиями своего одноклубника — бразильца Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Мбаппе был заменён за несколько минут до конца матча и пожаловался на Неймара после того, как тот сделал голевой пас на немца Дракслера.

"А мне он не пасует", — сказал Мбаппе.