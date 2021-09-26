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Опубликовано 26 сентября 2021, 16:10

"А мне он не пасует": Самый дорогой игрок мира Мбаппе остался недоволен действиями Неймара

Фото © ANP Sport via Getty Images

Фото © ANP Sport via Getty Images

По данным СМИ, небольшой конфликт между одноклубниками случился после появления в Париже Лионеля Месси.

Игрок ПСЖ Килиан Мбаппе во время матча с "Монпелье" выразил недовольство действиями своего одноклубника — бразильца Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Мбаппе был заменён за несколько минут до конца матча и пожаловался на Неймара после того, как тот сделал голевой пас на немца Дракслера.

"А мне он не пасует", — сказал Мбаппе.

Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году
Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

По данным издания, между футболистами продолжается небольшой конфликт, который начался после прихода в клуб Лионеля Месси.

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Шамиль Гаджиев
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