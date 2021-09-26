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Канониры возвращаются: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона

Команда Микеля Артеты сумела забраться в первую десятку после провального начала сезона.

26 сентября, 17:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/1442160265773080576/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arsenal</a></p>

Фото © Twitter / Arsenal

"Арсенал" на своём поле обыграл соседей из "Тоттенхэма" в дерби Северного Лондона со счётом 3:1.

Канониры все свои голы забили ещё до перерыва: сначала отличился Смит-Роу, чуть позже Обамеянг, а затем и Сака снял все вопросы о победителе. Отыграть шпоры сумели лишь один мяч, усилиями Сона.

В итоге "Арсенал" одержал важнейшую победу и сумел забраться в первую десятку АПЛ, имея в активе девять очков. Ровно столько же у "Тоттенхэма".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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