Канониры возвращаются: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона
Команда Микеля Артеты сумела забраться в первую десятку после провального начала сезона.
Фото © Twitter / Arsenal
"Арсенал" на своём поле обыграл соседей из "Тоттенхэма" в дерби Северного Лондона со счётом 3:1.
Канониры все свои голы забили ещё до перерыва: сначала отличился Смит-Роу, чуть позже Обамеянг, а затем и Сака снял все вопросы о победителе. Отыграть шпоры сумели лишь один мяч, усилиями Сона.
В итоге "Арсенал" одержал важнейшую победу и сумел забраться в первую десятку АПЛ, имея в активе девять очков. Ровно столько же у "Тоттенхэма".
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