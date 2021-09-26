Сборная России проиграла Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу
Судьба встречи решалась в серии послематчевых пенальти, где удача в решающий момент улыбнулась именно нашему сопернику.
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Сборная России проиграла Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в эти дни в Литве.
Счёт во втором тайме открыл капитан аргентинцев Леандро Куццолино, который смог уверенно пробить штрафной. Однако за пять минут до конца Артём Антошкин счёт сравнял. Отметим, что по ходу первого тайма судьям несколько раз приходилось гасить эмоции игроков. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти удача улыбнулась именно аргентинцам.
В полуфинале аргентинцы встретятся с командой Бразилии в сверхпринципиальном матче. Ещё одна пара полуфиналистов определится после встреч Испания – Португалия и Казахстан – Иран.
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