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Трёх россиян включили в первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба.

27 сентября, 08:35
<p>Никита Кучеров (второй справа). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PR_NHL/status/1409713851612893187/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PR_NHL</a></p>

Никита Кучеров (второй справа). Фото © Twitter / PR_NHL

Американский телеканал NHL Network представил топ-50 лучших хоккеистов НХЛ. В первую десятку вошли три российских спортсмена.

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял в списке четвёртое место, его одноклубник — вратарь Андрей Василевский — стал седьмым, форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин — девятым. Также в топ-50 попали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (17-я позиция), нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (33-й) и форвард клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов (35-й).

Рейтинг возглавил нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, третьим — ещё один игрок атакующей линии "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

Евгений Малкин пропустит два месяца на старте регулярного чемпионата НХЛ

Евгений Малкин пропустит два месяца на старте регулярного чемпионата НХЛ

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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