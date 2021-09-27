Трёх россиян включили в первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ

Новый сезон НХЛ начнётся 12 октября, а число участников регулярного чемпионата впервые вырастет до 32 клубов.

Американский телеканал NHL Network представил топ-50 лучших хоккеистов НХЛ. В первую десятку вошли три российских спортсмена.

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял в списке четвёртое место, его одноклубник — вратарь Андрей Василевский — стал седьмым, форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин — девятым. Также в топ-50 попали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (17-я позиция), нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (33-й) и форвард клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов (35-й).

Рейтинг возглавил нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, третьим — ещё один игрок атакующей линии "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.