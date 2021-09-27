Российский фигурист Ковтун рассказал о краже из багажа коллекционной бутылки вина

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун заявил, что у него украли бутылку коллекционного вина 2008 года.

"Случилась очень неприятная ситуация. Я летел из Благовещенска в Москву с пересадкой через Красноярск с моим любимым "Аэрофлотом". Но по прилёте в Шереметьево обнаружил, что у меня вскрыт чемодан", — рассказал Ковтун на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / maksim_pavlovich

Фигурист добавил, что из его чемодана пропала коллекционная бутылка вина, которая лежала под личными вещами.

"Украли бутылку коллекционного вина 2008 года. Причём лежала она под вещами и под коньками. То есть чемодан открыли, порылись и украли", — сообщил спортсмен.

Позже с Ковтуном связались представители авиакомпании с просьбой предоставить личные данные и информацию о рейсе, чтобы создать официальную претензию.

Максиму Ковтуну 26 лет, спортивную карьеру он завершил два года назад.