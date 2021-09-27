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Российский фигурист Ковтун рассказал о краже из багажа коллекционной бутылки вина

Спортсмен обнаружил утрату, когда прилетел в московский аэропорт Шереметьево из Благовещенска.

27 сентября, 03:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQQJTL2FHdm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksim_pavlovich</a></p>

Фото © Instagram / maksim_pavlovich

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун заявил, что у него украли бутылку коллекционного вина 2008 года.

"Случилась очень неприятная ситуация. Я летел из Благовещенска в Москву с пересадкой через Красноярск с моим любимым "Аэрофлотом". Но по прилёте в Шереметьево обнаружил, что у меня вскрыт чемодан", — рассказал Ковтун на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / maksim_pavlovich

Фото © Instagram / maksim_pavlovich

Фигурист добавил, что из его чемодана пропала коллекционная бутылка вина, которая лежала под личными вещами.

"Украли бутылку коллекционного вина 2008 года. Причём лежала она под вещами и под коньками. То есть чемодан открыли, порылись и украли", — сообщил спортсмен.

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Позже с Ковтуном связались представители авиакомпании с просьбой предоставить личные данные и информацию о рейсе, чтобы создать официальную претензию.

Максиму Ковтуну 26 лет, спортивную карьеру он завершил два года назад.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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