ВОЗ набрала новую команду учёных для исследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2 с новой командой учёных. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, команда будет состоять из 20 человек, в неё войдут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных. Исследования планируют проводить в Китае и других странах.

ВОЗ объявила о начале нового этапа расследования через несколько месяцев после возвращения из Ухани первой группы учёных. Специалисты подготовили четыре версии происхождения SARS-CoV-2. Наиболее вероятной версией назвали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность лабораторного происхождения вируса эксперты сочли "крайне маловероятной". Перед новой группой исследователей стоит задача помочь ВОЗ в поиске данных, необходимых для предотвращения вспышек инфекции, а также определить, как поведение человека влияет на возникновение новых болезней.

Уточняется, что на возобновлении расследования настаивали официальные лица США. Однако Китай требовал, чтобы организация сосредоточилась на других странах, таких как Соединённые Штаты и Италия. Ожидается, что участники новой группы будут выбраны к концу этой недели.