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ВОЗ набрала новую команду учёных для исследования происхождения коронавируса

Перед новой группой исследователей стоит задача помочь организации в поиске данных, необходимых для предотвращения новых вспышек инфекции.

27 сентября, 03:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2 с новой командой учёных. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, команда будет состоять из 20 человек, в неё войдут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных. Исследования планируют проводить в Китае и других странах.

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ВОЗ объявила о начале нового этапа расследования через несколько месяцев после возвращения из Ухани первой группы учёных. Специалисты подготовили четыре версии происхождения SARS-CoV-2. Наиболее вероятной версией назвали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность лабораторного происхождения вируса эксперты сочли "крайне маловероятной". Перед новой группой исследователей стоит задача помочь ВОЗ в поиске данных, необходимых для предотвращения вспышек инфекции, а также определить, как поведение человека влияет на возникновение новых болезней.

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Уточняется, что на возобновлении расследования настаивали официальные лица США. Однако Китай требовал, чтобы организация сосредоточилась на других странах, таких как Соединённые Штаты и Италия. Ожидается, что участники новой группы будут выбраны к концу этой недели.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае предложили новую версию появления в стране коронавируса. Согласно ей, первая вспышка CoViD-19 на рынке морепродуктов в Ухани в конце 2019 года была вызвана завозом вируса из-за рубежа на замороженных продуктах. Также Лайф рассказывал, что уханьских учёных уличили в попытках заразить летучих мышей ковидом ещё в 2018 году.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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