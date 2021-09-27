Гимнастика, горчичники и восточная медицина: Кардиолог назвал простые способы снизить давление
По словам врача, некоторые приёмы помогают улучшить циркуляцию крови и даже действуют на сосуды как "отвлекающий манёвр".
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Артериальное давление часто повышается из-за того, что часть объёма крови накапливается в ногах и не доходит до сердца, объяснил в интервью Лайфу кардиолог Владимир Хорошев. По его словам, в организме есть специальные биологические датчики, которые в таком случае посылают в мозг сигнал о том, что правое предсердие работает с незаполненным объёмом крови. В свою очередь, мозг даёт команду на сужение капилляров и более крупных сосудов, говорит врач. Отсюда один из способов, которые, по мнению медика, могут понизить давление.
Есть такое упражнение — движение стопами. Надо кровь, которая депонировалась (накопилась в отдельных органах и тканях. — Прим. Лайфа) вернуть в правое предсердие. Работать стопами: от себя — на себя. Можно обе стопы сразу, а можно поочерёдно. Таким образом, когда усиливается возврат венозной крови к правому предсердию, оно перестаёт посылать сигнал, что работает с незаполненным объёмом
Кардиолог также призвал обратиться к опыту восточной медицины, а именно — изучить биологически активные точки на теле человека. Воздействие на них часто помогает во время приступов гипертонии, подчеркнул он.
Каждый человек, у которого появилась проблема повышения артериального давления, должен их знать. Например, они есть на ладони, на мочке уха
Врач поделился ещё одним простым рецептом: положить на голени горчичники или ткань, пропитанную горчицей.
Это помогает привлечь кровь, чтобы она депонировалась там на какое-то время, это отвлекающий манёвр, и, таким образом, объём циркулирующей крови уменьшается и артериальное давление, как правило, снижается
Кардиолог также объяснил, почему при ковиде часто повышается давление. Врач напомнил, что этот вирус вызывает воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов. В результате взаимодействие кровяных клеток с этой выстилкой меняется. Врач сравнил схему этого взаимодействия с системой "свой — чужой" при пролёте самолёта через границу: радиолокационные станции посылают сигнал и воздушное судно отвечает.
Точно так же и здесь: когда форменные элементы крови посылают интиме (внутренней выстилке сосуда. — Прим. Лайфа) свой сигнал и интима на него отвечает. И клетки крови спокойно идут по кровеносным сосудам. При ковиде этот ответ коверкается
А самая серьёзная опасность коронавируса в том, что воспаление внутри кровеносных сосудов очень сужает их просвет, подчеркнул врач.
Он настолько сужается, что форменные элементы крови через самые мелкие капилляры не могут пройти, они просто застревают там. Возникает угроза тромбозов. Это крайне опасная ситуация, которая может привести и к инсультам, и к инфарктам
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв призвал использовать для нормализации давления проверенные и прописанные врачом лекарства. Он также назвал главные симптомы повышенного давления.
Повышение давления может сопровождаться и головной болью, и головокружением, и тошнотой, и рвотой. Если оно резко повысилось, может возникнуть нарушение зрения и слуха. Но прежде всего повышение давления выдают головные боли. Поэтому чаще всего, если у людей болит голова, они измеряют давление.