Артериальное давление часто повышается из-за того, что часть объёма крови накапливается в ногах и не доходит до сердца, объяснил в интервью Лайфу кардиолог Владимир Хорошев. По его словам, в организме есть специальные биологические датчики, которые в таком случае посылают в мозг сигнал о том, что правое предсердие работает с незаполненным объёмом крови. В свою очередь, мозг даёт команду на сужение капилляров и более крупных сосудов, говорит врач. Отсюда один из способов, которые, по мнению медика, могут понизить давление.