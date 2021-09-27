Биолог перечислила повышающие риск смерти от коронавируса факторы

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова пояснила россиянам, какие факторы приводят к риску тяжёлого течения коронавируса и даже летального исхода. Этим она поделилась в интервью радио Sputnik.

Прежде всего повлиять на опасное развитие болезни могут генетические причины. Не так давно учёные выявили, что человек может тяжелее переносить ковид из-за трёх генов: МАРТ, PIGN и CCR5. Уточняется, что первый из них не только способствует более опасному течению острой фазы заболевания, но и усиливает вероятность неврологических осложнений. По словам биолога, летальный исход во многом зависит и от сопутствующих заболеваний человека.

"Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжёлые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко", — отметила Баранова.

Эксперт добавила, что курение тоже повышает риск "не выкарабкаться" при коронавирусной инфекции. Нередко состояние пациента усугубляют и внутрибольничные инфекции. Если они антибиотикорезистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков, а состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал, подчеркнула специалист.

При этом, как утверждает биолог, иногда врачи могут заранее предвидеть опасность, изучив результаты анализа крови пациента.