В Калмыкии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Республике Калмыкия продлятся до 24 октября включительно. Решение было принято региональным оперштабом по борьбе с ковидом, сообщается на официальном портале главы республики.

"Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб продлил запрет на проведение в республике массовых мероприятий. Исключением стали сценические выступления в театрах и концертных залах при условии, что зал будет заполнен не более чем на 75%.