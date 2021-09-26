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В Калмыкии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Также в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

26 сентября, 17:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Республике Калмыкия продлятся до 24 октября включительно. Решение было принято региональным оперштабом по борьбе с ковидом, сообщается на официальном портале главы республики.

"Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб продлил запрет на проведение в республике массовых мероприятий. Исключением стали сценические выступления в театрах и концертных залах при условии, что зал будет заполнен не более чем на 75%.

Ранее Лайф сообщал, что из-за роста числа заболевших ковидом ограничения ужесточили в Калининградской области. Власти запретили работу аттракционов, а деятельность детских комнат ограничили до особого распоряжения.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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