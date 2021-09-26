Житель Вьетнама получил 2,5 года тюрьмы за распространение коронавируса
39-летний Фан Ван Хоа после возвращения из другого города не стал соблюдать карантин.
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Суд Вьетнама приговорил мужчину к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение антиковидных ограничений и заражение коронавирусом четырёх человек, сообщает издание VnExpress.
39-летний Фан Ван Хоа в июле этого года отправился из Хошимина в родной город, но по возвращении не предоставил справку о состоянии здоровья и не отправился на двухнедельный карантин. Мужчина передвигался по городу и даже принял участие в поминках. Через восемь дней со дня прибытия у него появились симптомы ковида, а заражение подтвердил анализ.
Четверо знакомых, с которыми контактировал вьетнамец, также заразились коронавирусом. В результате мужчину признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний" и приговорили к 2,5 года тюремного заключения.
Ранее президент Аргентины собрал "антиковидную" вечеринку в обход своего же указа. В стране действуют жёсткие ограничения — вплоть до тюремного заключения, а политик был уличён в приёме гостей у себя в резиденции.
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