Житель Вьетнама получил 2,5 года тюрьмы за распространение коронавируса

Суд Вьетнама приговорил мужчину к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение антиковидных ограничений и заражение коронавирусом четырёх человек, сообщает издание VnExpress.

39-летний Фан Ван Хоа в июле этого года отправился из Хошимина в родной город, но по возвращении не предоставил справку о состоянии здоровья и не отправился на двухнедельный карантин. Мужчина передвигался по городу и даже принял участие в поминках. Через восемь дней со дня прибытия у него появились симптомы ковида, а заражение подтвердил анализ.

Четверо знакомых, с которыми контактировал вьетнамец, также заразились коронавирусом. В результате мужчину признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний" и приговорили к 2,5 года тюремного заключения.