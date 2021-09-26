В Берлине на избирательных участках заканчиваются бюллетени
Причиной тому стал международный марафон, который проходит одновременно с голосованием.
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В Берлине к нескольким избирательным участкам не могут привезти дополнительные листы для голосования на парламентских и земельных выборах. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.
Из-за международного марафона некоторые улицы города заблокированы для движения. Мероприятие проходит одновременно с голосованием.
"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10–15 минут голосование продолжится", — заявили на одном из избирательных участков.
Напомним, в Германии сегодня определят политическое будущее страны без Меркель. Она занимала пост канцлера в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.
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