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В Берлине на избирательных участках заканчиваются бюллетени

Причиной тому стал международный марафон, который проходит одновременно с голосованием.

26 сентября, 15:57
<p>Фото © Steffi Loos / Getty Images</p>

Фото © Steffi Loos / Getty Images

В Берлине к нескольким избирательным участкам не могут привезти дополнительные листы для голосования на парламентских и земельных выборах. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

Из-за международного марафона некоторые улицы города заблокированы для движения. Мероприятие проходит одновременно с голосованием.

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10–15 минут голосование продолжится", — заявили на одном из избирательных участков.

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Напомним, в Германии сегодня определят политическое будущее страны без Меркель. Она занимала пост канцлера в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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