В Берлине на избирательных участках заканчиваются бюллетени

В Берлине к нескольким избирательным участкам не могут привезти дополнительные листы для голосования на парламентских и земельных выборах. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

Из-за международного марафона некоторые улицы города заблокированы для движения. Мероприятие проходит одновременно с голосованием.

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10–15 минут голосование продолжится", — заявили на одном из избирательных участков.