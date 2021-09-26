На Урале участкового задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки

Участковый полиции 1988 года рождения, в звании младшего лейтенанта служащий в городе Первоуральске Свердловской области, подозревается в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом рассказали журналистам в региональном управлении СК РФ и уточнили, что действовал он не один.

"Возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Оба фигуранта, один из которых — участковый уполномоченный полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.