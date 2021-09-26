На Урале участкового задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки
Школьница сообщила, что он вместе с другим мужчиной совершили с ней противоправные действия.
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Участковый полиции 1988 года рождения, в звании младшего лейтенанта служащий в городе Первоуральске Свердловской области, подозревается в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом рассказали журналистам в региональном управлении СК РФ и уточнили, что действовал он не один.
"Возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Оба фигуранта, один из которых — участковый уполномоченный полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве пояснили, что его сообщник 1980 года рождения работал помощником машиниста на местном коммерческом предприятии. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой. О мужчинах правоохранителям рассказала сама потерпевшая. Девочка сообщила, что в отношении неё двумя на тот момент неизвестными были совершены противоправные действия насильственного характера.
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А ранее Лайф рассказывал о жутком случае в Подмосковье, где задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело 67-летней женщины было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Жители посёлка Бужаниново организовали сход, на котором потребовали принять меры в отношении массово проживающих там гастарбайтеров, после чего общежитие с мигрантами расселили. Двум задержанным мужчинам накануне предъявили обвинение.
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