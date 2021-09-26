Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
В новом кабмине страны в связи с этим напомнили, что "на каждое действие есть противодействие".
Абдул Гани Барадар. Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images
И.о. замглавы сформированного радикальным движением "Талибан"* Правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что во внутренние дела исламской республики вмешиваются власти Таджикистана.
"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", — предупредил он в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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