Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", — предупредил он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.