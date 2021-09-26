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Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

В новом кабмине страны в связи с этим напомнили, что "на каждое действие есть противодействие".

26 сентября, 15:39
<p>Абдул Гани Барадар. Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Абдул Гани Барадар. Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

И.о. замглавы сформированного радикальным движением "Талибан"* Правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что во внутренние дела исламской республики вмешиваются власти Таджикистана.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", — предупредил он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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