Ангелина Вовк рассказала, как Пугачёва "вышвырнула" её из "Песни года"

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк заявила в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ о том, что Пугачёва "вышвырнула" её и Евгения Меньшова из фестиваля "Песня года". Вовк уточнила, что конфликт произошёл в 2006 году.

Телеведущая призналась, что перестала контактировать с Примадонной российской эстрады после инцидента на шоу "Песня года". По её словам, Алла Борисовна помогла продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции программы на НТВ, но ведущих "Песни года" Вовк и Евгения Меньшова на сцену не допустили.

"Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: "Лина, Женя, где вы?" А в ответ тишина. Короче говоря, всё было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чьё-то желание с нами расстаться", — заявила Вовк, убеждённая в том, что решение об их отстранении было личным указанием Пугачёвой.