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Ангелина Вовк рассказала, как Пугачёва "вышвырнула" её из "Песни года"

Она призналась, что ранее дружила с певицей, однако общение прервалось из-за инцидента.

26 сентября, 15:36
<p>Алла Пугачёва. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Алла Пугачёва. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк заявила в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ о том, что Пугачёва "вышвырнула" её и Евгения Меньшова из фестиваля "Песня года". Вовк уточнила, что конфликт произошёл в 2006 году.

Телеведущая призналась, что перестала контактировать с Примадонной российской эстрады после инцидента на шоу "Песня года". По её словам, Алла Борисовна помогла продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции программы на НТВ, но ведущих "Песни года" Вовк и Евгения Меньшова на сцену не допустили.

"Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: "Лина, Женя, где вы?" А в ответ тишина. Короче говоря, всё было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чьё-то желание с нами расстаться", — заявила Вовк, убеждённая в том, что решение об их отстранении было личным указанием Пугачёвой.

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Ранее Лайф сообщал о том, что двойняшки Пугачёвой и Галкина не позвали на день рождения детей Киркорова. На детском празднике не обошлось без досужих взрослых сплетен. Светские болтуны подчеркнули, что на дне рождения не оказалось детей Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина, как и в прошлом году.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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