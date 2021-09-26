Синоптик предупредил о скорых заморозках в Москве
Столбики термометров, согласно прогнозу, понизятся до нулевой отметки.
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По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве в середине недели прогнозируется самая холодная ночь и заморозки.
"Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс 2–7", — уточнил Тишковец в "Инстаграме".
В ближайшие двое суток ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Днём ожидается до плюс 9–11 градусов, что на несколько градусов ниже нормы, отметил синоптик.
Ранее Лайф сообщал о том, что жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.
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