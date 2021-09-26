В ЛНР сбили украинский разведывательный дрон

Военнослужащие Луганской Народной Республики сбили дрон, который проводил разведку в районе посёлка Калиново. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, в третий батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций всё того же третьего батальона и направлялся в сторону населённого пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит", — уточнил Филипоненко в беседе с Луганским информационным центром.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что это только подчёркивает "нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства" — с 27 июля 2020 года сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.