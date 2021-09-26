Twitter начал отнимать "синие галочки" у афганских министерств

Twitter убрал синие галочки, подтверждающие подлинность аккаунтов, с профилей ряда министерств и ведомств Афганистана. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

"Синих галочек" лишились страницы МИД, МВД и МО Афганистана. Также подтверждение было снято с аккаунта канцелярии бывшего президента страны. Возможной причиной такого шага компании стал тот факт, что официальные страницы фактически не использовали с момента захвата власти "Талибаном"*.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.