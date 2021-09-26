В Посольстве России оценили действия Сербии в Косове

Сербская сторона ведёт себя ответственно и сдержанно в ситуации с обострением конфликта на границе автономного края Косово, который произошёл в начале прошлой недели. Об этом сообщили в российском посольстве.

"В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведёт себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утверждённых Советом национальной безопасности страны под председательством президента Александра Вучича", — говорится в сообщении посольства.

Там подчеркнули, что единственным путём к разрядке напряжённости, созданной Приштиной, является отмена всех предпринятых ею за последние дни односторонних действий. Россия же (как постоянный член Совета Безопасности ООН) продолжит следить за развитием ситуации и по мере необходимости будет уделять внимание вопросам регулирования конфликта, добавили в российской дипмиссии.

Ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы, проживающие на севере Косова, вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП "Ярине" и "Брняк" стянулись несколько сотен бойцов косовского спецназа. В четверг в результате стычки косовских полицейских и сербов пострадали трое мирных граждан, а уже в субботу Сербия подняла в воздух истребители МиГ-29 и боевые вертолёты Ми-35.