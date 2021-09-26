Невролог назвала симптомы опасного кровоизлияния в мозг

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон рассказала, какие симптомы указывают на то, что у человека произошло кровоизлияние в мозг. По её словам, от обычной головной боли она отличается тем, что затрагивает не часть головы, а всю.

"Головной мозг у нас в закрытой черепной коробке, какой-то дополнительный объём вызывает распирающие головные боли всей головы. Он может сопровождаться нарушением сознания", — отметила врач-невролог в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Характерными признаками мигрени она назвала повторяющиеся приступы боли в одной половине головы. Вторичная головная боль всегда будет сопровождаться ещё каким-то симптомом — неврологическим, инфекционным или соматическим. В случае проблем с давлением появляется распирающая боль, а также шум в ушах. При любой длительной головной боли лучше обращаться к неврологу. Приступ мигрени может длиться от четырёх до 72 часов, объяснила Татьяна Вон.