Путин случайно услышал перепалку Жириновского и указал на его "мрачноватый" юмор
Лидер ЛДПР пререкался в это время с руководителем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым.
Путин случайно услышал перепалку Жириновского и счёл его шутку "мрачноватой". Видео © t.me / "Пул № 3"
Ожидая подключения президента РФ Владимира Путина к видеовстрече, лидеры партий, которые по результатам выборов прошли в Госдуму, обменялись колкостями. Они не подозревали, что российский лидер уже слышит их. Реакция президента попала на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале "Пул № 3".
На кадрах видно, как Путин заходит в кабинет в тот момент, когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит членам партии "Справедливая Россия — За правду", что "им нечего сказать". Её руководитель Сергей Миронов отвечает, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последний".
"Последний перед арестом, в камеру идёт последний!" — парировал Жириновский.
Путин услышал ответ и заметил, что Владимир Вольфович "как-то мрачновато" шутит, хотя день сегодня в принципе хороший.
Ранее было опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Глава государства и министр обороны наблюдали диких животных. Приходилось даже говорить шёпотом.
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