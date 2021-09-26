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Путин случайно услышал перепалку Жириновского и указал на его "мрачноватый" юмор

Лидер ЛДПР пререкался в это время с руководителем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым.

26 сентября, 16:52

Путин случайно услышал перепалку Жириновского и счёл его шутку "мрачноватой". Видео © t.me / "Пул № 3"

Ожидая подключения президента РФ Владимира Путина к видеовстрече, лидеры партий, которые по результатам выборов прошли в Госдуму, обменялись колкостями. Они не подозревали, что российский лидер уже слышит их. Реакция президента попала на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале "Пул № 3".

На кадрах видно, как Путин заходит в кабинет в тот момент, когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит членам партии "Справедливая Россия — За правду", что "им нечего сказать". Её руководитель Сергей Миронов отвечает, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последний".

"Последний перед арестом, в камеру идёт последний!" — парировал Жириновский.

Путин услышал ответ и заметил, что Владимир Вольфович "как-то мрачновато" шутит, хотя день сегодня в принципе хороший.

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Ранее было опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Глава государства и министр обороны наблюдали диких животных. Приходилось даже говорить шёпотом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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