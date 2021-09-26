Макрон с супругой подали жалобу в прокуратуру на папарацци
Фотограф представил на выставке напротив Елисейского дворца снимки президента Франции с отдыха.
Фото © Chesnot / Getty Images
Эмманюэль и Бриджит Макрон подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
Дело в том, что на протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эмманюэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца. На одном из снимков французский лидер на гидроцикле в купальном костюме. На других изображениях, в частности, оказались бывшие президенты Франсуа Олланд, Жак Ширак и Николя Саркози.
Прокуратура начала предварительное расследование. Далифара допросят в следующий вторник.
Ранее в объективы фотокамер попал 54-летний актёр Вин Дизель. Он был без футболки, и увиденное несколько смутило поклонников.
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