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Макрон с супругой подали жалобу в прокуратуру на папарацци

Фотограф представил на выставке напротив Елисейского дворца снимки президента Франции с отдыха.

26 сентября, 16:29
<p>Фото © Chesnot / Getty Images</p>

Фото © Chesnot / Getty Images

Эмманюэль и Бриджит Макрон подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Дело в том, что на протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эмманюэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца. На одном из снимков французский лидер на гидроцикле в купальном костюме. На других изображениях, в частности, оказались бывшие президенты Франсуа Олланд, Жак Ширак и Николя Саркози.

Прокуратура начала предварительное расследование. Далифара допросят в следующий вторник.

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Ранее в объективы фотокамер попал 54-летний актёр Вин Дизель. Он был без футболки, и увиденное несколько смутило поклонников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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