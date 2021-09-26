Макрон с супругой подали жалобу в прокуратуру на папарацци

Эмманюэль и Бриджит Макрон подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Дело в том, что на протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эмманюэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца. На одном из снимков французский лидер на гидроцикле в купальном костюме. На других изображениях, в частности, оказались бывшие президенты Франсуа Олланд, Жак Ширак и Николя Саркози.