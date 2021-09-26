В США решили создать ядерные микрореакторы для нужд армии

Министерство обороны США сообщило о планах разработать ядерные микрореакторы для военных нужд. Об этом пишет Business Insider.

Оборонное ведомство приняло решение создать маленькие модульные реакторы мощностью от одного до 50 мегаватт ввиду стабильного роста потребления энергии армией США. Такие реакторы смогут работать независимо от электрических сетей. Прототип силовой установки разработают две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Его представят Пентагону в начале 2022 года.

"Безопасный, маленький и переносной реактор удовлетворит растущий спрос военных на энергию. <…> Он станет поддержкой для армии США в критически важных операциях в отдаленных суровых условиях", — сообщается в материале.

Однако эксперты уверены, что недостатки у микрореакторов тоже имеются. Например, он может стать мишенью для противников американской армии, особенно во время транспортировки.