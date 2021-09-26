В Калуге 76-летний пенсионер ушёл из больницы и пропал

В Калуге пропал 76-летний пенсионер Анатолий Никифорович Зготько. 25 сентября он ушёл из медицинского учреждения в неизвестном направлении. В данный момент его поисками занимается отряд "Лиза алерт" Калужской области.

"Пропал Анатолий Никифорович Зготько, город Калуга — город Жуков, Калужская область. 25 сентября 2021 года покинул медицинское учреждение в Калуге. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в сообщении на официальной странице поисково-спасательного отряда во "ВКонтакте".

Уточняется, что мужчина ростом 175 сантиметров имеет плотное телосложение, у него седые волосы и светло-голубые глаза. В день пропажи на нём была чёрная куртка, чёрная футболка, зелёные камуфляжные брюки, сине-голубая камуфляжная кепка и светло-коричневые туфли.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшего мужчины, просят обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (на территории РФ звонки бесплатны) или инфоргу.